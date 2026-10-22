Россия усилит атаки баллистикой, пока Украина ждет ракет Patriot, - Зеленский

США уменьшили поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot. Так что оккупанты могут усиливать баллистические атаки.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на Новости.LIVE.
Президент заявил, что Украина проводит переговоры с европейскими партнерами о получении ракет-перехватчиков. Однако для того чтобы их передали, необходимо согласование американской стороны.
"Есть договоренности мои с европейцами, они все равно есть. А европейцы могут отдать ракеты только тогда, когда это акцептует американская сторона", - говорит Зеленский.
По словам президента, часть ракет Украина уже получила. Однако важно, чтобы остальная помощь поступила как можно скорее.
Ранее РБК-Украина писало, что Россия сознательно избивала по центру Киева баллистикой с кассетной начинкой. Повреждение получил исторический центр столицы - территории между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырем, заявил Зеленский.
Кроме того, Москва уже определила приоритеты дальнейшего террора против украинцев на ближайшие недели. Россия пользуется замедлением поставок ПВО от партнеров, отметил президент Украины.