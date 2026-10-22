Касетна балістика РФ прилетіла по Печерську, пошкоджено будівлі монастиря, - Зеленський
Росія свідомо била по центру Києва балістикою з касетною начинкою. Пошкодження отримав історичний центр столиці - території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.
РФ била по Печерську
Зеленський зазначив, що у ніч на 22 жовтня росіяни застосували проти Києва серед інших три балістичні ракети з касетними боєголовками.
"Особливість цих ракет в тому, що вони вибухають в повітрі, заходячи на ціль, і уражають все навколо в діаметрі 400 метрів", - уточнив він.
Одна з таких ракет, каже президент, ударила по Печерську - по історичному центру Києва, а саме по території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем.
"Пошкоджені будівлі монастиря, звичайні будинки, магазини, кафе та інша цивільна інфраструктура міста", - повідомив Зеленський.
За його словами, цей надзвичайно показовий удар Росії не є випадковим.
"Це свідомий вибір зброї, свідомий вибір району застосування, свідоме прагнення завдати якнайбільше втрат і збитків цивільним. Поруч навіть теоретично не було жодного військового обʼєкта, і зброя така, що розрахована на масштаб ураження", - каже він.
Зеленський впевнений, що Росія не змінила своїх підходів до ведення цієї війни і не робить кроків для припинення війни.
Удари по Україні
Також Зеленський зазначив, що вдень 22 жовтня у Києві та багатьох інших містах є продовження повітряних тривог.
"Тривають удари. У Харкові уражена звичайна міська електричка. Під ударами були Дніпро, Марганець, Миколаїв, Херсон, міста і села Київщини, Житомирщини, Донеччини, Харківщини, Чернігівщини, Рівненщини", - уточнив президент.
РФ б'є по енергетиці
Продовжуються удари Росії й по енергетиці України.
"За час від 11 жовтня було більш ніж 170 влучань по важливих обʼєктах енергетики, і це при тому, що значну частину "Шахедів" і частину ракет вдається збивати", - каже Зеленський.
Раніше РБК-України писало, що Зеленський зауважив: якщо Україна віддасть Росії Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині, війна може піти далі, у сусідню область.
Крім того, унаслідок нічної атаки на Київ 22 жовтня постраждали 15 людей, серед них двоє 15-річних дітей. Восьмеро поранених перебувають у міських лікарнях.