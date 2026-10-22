Росія визначила цілі: Зеленський попередив про нові атаки РФ найближчими тижнями

Влада України має у своєму розпорядженні дані про нові плани Росії щодо посилення терору.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами президента, він отримав важливу інформацію про наміри ворога від українських розвідників.

Так, стало відомо, що Москва вже визначила пріоритети подальшого терору проти українців на найближчі тижні.

"Очевидно, Росія користується уповільненням постачання ППО від партнерів. І так само очевидно, що послаблення тиску на Росію з боку окремих партнерів тільки переконує Путіна, що його цілі нібито досяжні", - наголосив Зеленський.

На цьому тлі глава держави закликав союзників посилити тиск на Кремль та ухвалити рішучі рішення.

Крім того, президент доручив Міністерству оборони України разом із військовим командуванням та МЗС інформувати партнерів про всі аспекти реальної ситуації, а також актуальні загрози з боку ворога.

"Важливо прискорити постачання оборонних пакетів, які вже були погоджені. Дякую всім лідерам та країнам, що допомагають!" - підсумував Зеленський.