Росія посилила удари по Україні: за три місяці скинуто понад 10 тисяч КАБів

"За три місяці російська авіація скинула на Україну понад 10 тисяч керованих авіабомб. Ворожа авіація посилює удари по українських містах, об'єктах цивільної інфраструктури та позиціях Сил оборони", - йдеться в повідомленні військових.

Вони уточнили, що тільки за березень цього року ворог застосував близько 4 800 керованих авіабомб, а в лютому - 3 370.

"Загалом за три місяці 2025 року ворожа авіація застосувала вже 10 577 КАБів", - підкреслює Угруповання об'єднаних сил.

При цьому за весь 2024 рік російська авіація скинула близько 40 тисяч таких бомб.