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Росія посилила удари по Україні: за три місяці скинуто понад 10 тисяч КАБів

Ілюстративне фото: російські бомбардувальники скидають авіабомби на Україну (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти продовжують активно застосовувати керовані авіабомби для ударів по Україні. З початку року вони застосували понад 10 тисяч КАБів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил у Facebook.

"За три місяці російська авіація скинула на Україну понад 10 тисяч керованих авіабомб. Ворожа авіація посилює удари по українських містах, об'єктах цивільної інфраструктури та позиціях Сил оборони", - йдеться в повідомленні військових.

Вони уточнили, що тільки за березень цього року ворог застосував близько 4 800 керованих авіабомб, а в лютому - 3 370.

"Загалом за три місяці 2025 року ворожа авіація застосувала вже 10 577 КАБів", - підкреслює Угруповання об'єднаних сил.

При цьому за весь 2024 рік російська авіація скинула близько 40 тисяч таких бомб.

Перемир'я України та РФ

Нагадаємо, Україна і Росія проводять окремі переговори зі США про припинення вогню. Нещодавно сторони погодилися на припинення ударів по енергетичних об'єктах на 30 днів. Такі домовленості набули чинності з 25 березня.

Станом на сьогодні, 1 квітня, російські окупанти вже кілька разів порушували таке перемир'я. Зокрема, через артилерійський обстріл було пошкоджено енергетичну інфраструктуру Херсона.

Також є можливість перемир'я між Україною та Росією на морі. Але для цього Москва вимагає зняття низки західних санкцій.

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