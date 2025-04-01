Россия усилила удары по Украине: за три месяца сброшено более 10 тысяч КАБов

Российские оккупанты продолжают активно применять управляемые авиабомбы для ударов по Украине. С начала года они применили более 10 тысяч КАБов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку Объединенных сил в Facebook.
"За три месяца российская авиация сбросила на Украину более 10 тысяч управляемых авиабомб. Вражеская авиация усиливает удары по украинским городам, объектам гражданской инфраструктуры и позициям Сил обороны", - сказано в сообщении военных.
Они уточнили, что только за март этого года враг применил около 4 800 управляемых авиабомб, а в феврале - 3 370.
"Всего за три месяца 2025 года вражеская авиация применила уже 10 577 КАБов", - подчеркивает Группировка объединенных сил.
При этом за весь 2024 год российская авиация сбросила около 40 тысяч таких бомб.
Напомним, Украина и Россия проводят отдельные переговоры с США о прекращении огня. Недавно стороны согласились на прекращение ударов по энергетическим объектам на 30 дней. Такие договоренности вступили в силу с 25 марта.
По состоянию на сегодня, 1 апреля, российские оккупанты уже несколько раз нарушали такое перемирие. В частности, из-за артиллерийского обстрела была повреждена энергетическая инфраструктура Херсона.
Также есть возможность перемирия между Украиной и Россией на море. Но для этого Москва требует снятия ряда западных санкций.
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