Россия усилила удары по Украине: за три месяца сброшено более 10 тысяч КАБов

"За три месяца российская авиация сбросила на Украину более 10 тысяч управляемых авиабомб. Вражеская авиация усиливает удары по украинским городам, объектам гражданской инфраструктуры и позициям Сил обороны", - сказано в сообщении военных.

Они уточнили, что только за март этого года враг применил около 4 800 управляемых авиабомб, а в феврале - 3 370.

"Всего за три месяца 2025 года вражеская авиация применила уже 10 577 КАБов", - подчеркивает Группировка объединенных сил.

При этом за весь 2024 год российская авиация сбросила около 40 тысяч таких бомб.