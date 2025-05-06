Росія посилила удари по Сумській області: зросла кількість загиблих і поранених

За інформацією очільника ОВА, росіяни завдають все більше ударів по Білопільській і Ворожбянській громадах Сумської області. Через постійні атаки кількість загиблих і поранених жителів у цих районах зросла.

"Кількість загиблих за минулу добу, на жаль, зросла до пʼяти цивільних. Також поранені 8 людей, серед них 16-річний хлопець, у нього гостра реакція на стрес", - розповів Григоров.

Вчора повідомлялося, що внаслідок атак загинули три людини, ще семеро отримали поранення, серед них підліток

Очільник ОВА додав, що наразі в області допомагають евакуюватися жителям громад, які хочуть покинути небезпечні райони. Зокрема, у Сумах функціонує хаб, де евакуйованим допомагають з житлом, люди за потреби можуть отримати первинну медичну допомогу, гуманітарну допомогу, оформити статус ВПО та подати документи на виплати.

"Прошу всіх, хто перебуває на цих територіях, не зволікати і евакуюватися в безпечні місця", - наголосив Григоров.