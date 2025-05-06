Россия усилила удары по Сумской области: возросло количество погибших и раненых

По информации главы ОВА, россияне наносят все больше ударов по Белопольской и Ворожбянской громадам Сумской области. Из-за постоянных атак количество погибших и раненых жителей в этих районах возросло.

"Количество погибших за минувшие сутки, к сожалению, возросло до пяти гражданских. Также ранены 8 человек, среди них 16-летний парень, у него острая реакция на стресс", - рассказал Григоров.

Вчера сообщалось, что в результате атак погибли три человека, еще семеро получили ранения, среди них подросток

Глава ОГА добавил, что сейчас в области помогают эвакуироваться жителям общин, которые хотят покинуть опасные районы. В частности, в Сумах функционирует хаб, где эвакуированным помогают с жильем, люди при необходимости могут получить первичную медицинскую помощь, гуманитарную помощь, оформить статус ВПЛ и подать документы на выплаты.

"Прошу всех, кто находится на этих территориях, не медлить и эвакуироваться в безопасные места", - подчеркнул Григоров.