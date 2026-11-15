Росія посилила механізовані атаки біля Добропілля та Костянтинівки, - ISW

Російські війська активізували механізовані штурми на Донеччині, зосередивши зусилля на напрямках Добропілля та Костянтинівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, 13 листопада російські війська провели механізований наступ у напрямку села Хрузьке, розташованого на північний схід від Добропілля.

За інформацією українського військового джерела та OSINT-каналу, до атаки залучили три танки, три бойові машини піхоти та понад десять легких транспортних засобів.

Наступ вдалося відбити. Командир українського полку, який діє на Добропільському напрямку, 14 листопада повідомив, що під час відбиття російської атаки українські військові знищили сім транспортних засобів і три всюдиходи.

За його словами, близько 30 російських військових були поранені або загинули. Ймовірно, йшлося саме про наступ у напрямку Хрузького.

Ще один механізований наступ росіян зафіксували на напрямку Дружківки. Геолоковані кадри від 11 листопада свідчать, що окупанти використовували кілька БМП та легкі транспортні засоби.

Крім того, 13 листопада українське військове джерело повідомило про розгортання російської важкої техніки безпосередньо в напрямку Добропілля.

Українські військові, які працюють на цій ділянці фронту, попереджали про підготовку ворога до механізованих атак ще з середини вересня. Серед них був і командир 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" бригадний генерал Денис Прокопенко.

Як росіяни намагаються використати погоду

В ISW зазначили, що російські війська намагаються скористатися осінніми погодними умовами для просування. Туман, сильний вітер і дощ знижують ефективність українських розвідувальних та ударних безпілотників.

Цим окупанти можуть користуватися, щоб переміщувати техніку ближче до лінії фронту, висаджувати піхоту або намагатися прорвати українську оборону.

Водночас українські сили знищують російську техніку ще на підступах до передових позицій.

Зокрема, на геолокованих кадрах механізованого наступу в напрямку Дружківки 11 листопада видно знищені російські БМП поблизу Нової Полтавки.

Це населений пункт на південний захід від Костянтинівки, приблизно за 10 кілометрів у російському тилу.

За оцінкою аналітиків, здатність українських військових уражати техніку на такій відстані від лінії фронту свідчить про глибину зони ураження на цій ділянці.

В ISW також припускають, що російські війська могли б скористатися тимчасовим припиненням вогню на ширшому Костянтинівському напрямку, щоб безпечно перекинути важку техніку ближче до передової та уникнути ударів українських безпілотників.

Скільки атак РФ провела біля Добропілля та Костянтинівки

На те, що ці два напрямки є пріоритетними для російського командування, вказують і дані Генерального штабу ЗСУ.

За інформацією українського командування, 13 та 14 листопада російські війська здійснили 47 атак на Покровському напрямку, до якого належить Добропільський сектор. Це найбільша кількість штурмів там із початку листопада.

За той самий період на Костянтинівському напрямку зафіксували ще 11 російських атак.

Загалом від початку жовтня на напрямки Добропілля та Костянтинівки припало близько 80% усіх російських наступальних дій проти українського "фортечного поясу".

На думку аналітиків ISW, це підтверджує, що саме ця ділянка фронту має особливе значення для російського військового командування.