Россия усилила механизированные атаки у Доброполья и Константиновки, - ISW

Российские войска активизировали механизированные штурмы в Донецкой области, сосредоточив усилия на направлениях Доброполье и Константиновки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, 13 ноября российские войска провели механизированное наступление в направлении села Хрузское, расположенного к северо-востоку от Доброполья.

По информации украинского военного источника и OSINT-канала, к атаке привлекли три танка, три боевых машины пехоты и более десяти легких транспортных средств.

Наступление удалось отбить. Командир украинского полка, действующий на Добропольском направлении, 14 ноября сообщил, что во время отражения российской атаки украинские военные уничтожили семь транспортных средств и три вездехода.

По его словам, около 30 российских военных были ранены или погибли. Вероятно, речь шла именно о наступлении в направлении Хрузского.

Еще одно механизированное наступление россиян зафиксировали на направлении Дружковки. Геолокированные кадры от 11 ноября свидетельствуют, что оккупанты использовали несколько БМП и легкие транспортные средства.

Кроме того, 13 ноября украинский военный источник сообщил о развертывании российской тяжелой техники непосредственно в направлении Доброполья.

Украинские военные, работающие на этом участке фронта, предупреждали о подготовке врага к механизированным атакам еще с середины сентября. В их числе был и командир 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" бригадный генерал Денис Прокопенко.

Как россияне пытаются использовать погоду

В ISW отметили, что российские войска пытаются воспользоваться осенними погодными условиями для продвижения. Туман, сильный ветер и дождь снижают эффективность украинских разведывательных и ударных беспилотников.

Этим оккупанты могут пользоваться, чтобы перемещать технику ближе к линии фронта, высаживать пехоту или пытаться прорвать украинскую оборону.

В то же время, украинские силы уничтожают российскую технику еще на подступах к передовым позициям.

В частности, на геолокированных кадрах механизированного наступления в направлении Дружковки 11 ноября видны уничтоженные российские БМП вблизи Новой Полтавки.

Это населенный пункт юго-западнее Константиновки, примерно в 10 километрах в российском тылу.

По оценке аналитиков способность украинских военных поражать технику на таком расстоянии от линии фронта свидетельствует о глубине зоны поражения на этом участке.

В ISW также предполагают, что российские войска могли бы воспользоваться временным прекращением огня на более широком Константиновском направлении, чтобы безопасно опрокинуть тяжелую технику ближе к передовой и избежать ударов украинских беспилотников.

Сколько атак РФ провела возле Доброполья и Константиновки

На то, что эти два направления приоритетны для российского командования, указывают и данные Генерального штаба ВСУ.

По информации украинского командования, 13 и 14 ноября российские войска совершили 47 атак на Покровском направлении, к которому принадлежит Добропольский сектор. Это самое большое количество штурмов там с начала ноября.

За тот же период на Константиновском направлении было зафиксировано еще 11 российских атак.

Всего с начала октября на направления Доброполья и Константиновки пришлось около 80% всех российских наступательных действий против украинского "крепостного пояса".

По мнению аналитиков ISW, это подтверждает, что именно этот участок фронта имеет особое значение для российского военного командования.