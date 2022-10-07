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РФ для посилення окупаційних військ у Донецькій області відправила 500 злочинців

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П'ятниця 07 жовтня 2022 07:55
РФ для посилення окупаційних військ у Донецькій області відправила 500 злочинців Фото: Росія для посилення окупаційних військ у Донецькій області відправила 500 злочинців (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Для посилення армії РФ на тимчасово окупованій території Донецької області прибуло підкріплення з 500 відмобілізованих кримінальних злочинців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців.

Керівництво окупантів видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Саме тому ворога потрібно знищити тут і зараз.

До слова, Збройні сили України за добу 6 жовтня відбили атаки росіян у районах 9 населених пунктів.

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