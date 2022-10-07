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РФ для усиления оккупационных войск в Донецкой области отправила 500 преступников

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Пятница 07 октября 2022 07:55
РФ для усиления оккупационных войск в Донецкой области отправила 500 преступников Фото: Россия для усиления оккупационных войск в Донецкой области отправила 500 преступников (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Для усиления армии РФ на временно оккупированной территории Донецкой области прибыли подкрепления из 500 отмобилизованных уголовников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Командирами новоприбывших подразделений назначены офицеры из числа бывших российских правоохранителей.

Руководство окупантів выдало распоряжение об изъятии мобильных телефонов у всех прибывающих.

Напомним, главнокомандующий ВСУ ВалерийЗалужный подчеркнул, что мы не имеем права перевести эту войну на наших детей. Именно поэтому врага нужно уничтожить здесь и сейчас.

К слову, Вооруженные силы Украины за сутки 6 октября отразили атаки россиян в районах 9 населенных пунктов.

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