Росія пошкодила розподільчий центр Dnipro-M у Києві
29 серпня розподільчий центр Dnipro-M у Києві отримав пошкодження через атаку Росії. Можливі затримки з доставкою товарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Dnipro-M у Facebook.
Росія обстріляла Dnipro-M у Києві
У компанії зазначили, що розподільчий центр потрапив під ворожий удар. Проте найважливіше, що зі співробітниками все добре.
За словами пресслужби, Dnipro-M відновлюється після удару. Тому клієнтів попереджають про можливі невеликі затримки:
- з доставкою товарів,
- ремонтами інструментів.
Компанія обіцяє, що робить усе можливе, щоб вони їх майже не відчули. За потреби, з клієнтами зв’яжуться і подбають, щоб усе було вирішено.
Раніше РБК-Україна писало, що у ніч проти 31 серпня Росія знову вдарила по складу мережі VARUS у Київській області. Атака зачепила складські приміщення мережі, постраждалих немає.
Також повідомлляося, що у Броварському районі горіли складські приміщення. Загоряння сталося в селі Погреби під Києвом.
Крім того, за словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, ворог влучив в термінал логістичної компанії "Нова пошта". Після удару на об'єкті виникла пожежа.