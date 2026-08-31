Россия повредила распределительный центр Dnipro-M в Киеве
29 августа распределительный центр Dnipro-M в Киеве получил повреждения из-за атаки России. Возможна задержка с доставкой товаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Dnipro-M в Facebook.
Россия обстреляла Dnipro-M в Киеве
В компании отметили, что распределительный центр попал под вражеский удар. Однако самое важное, что с сотрудниками все в порядке.
По словам пресс-службы, Dnipro-M восстанавливается после удара. Поэтому клиентов предупреждают о возможных небольших задержках:
- с доставкой товаров,
- ремонтами инструментов.
Компания обещает, что делает все возможное, чтобы клиенты их почти не почувствовали. При необходимости с ними свяжутся и позаботятся, чтобы все было решено.
Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 31 августа Россия снова ударила по складу сети VARUS в Киевской области. Атака коснулась складских помещений сети, пострадавших нет.
Также сообщалось, что в Броварском районе горели складские помещения. Возгорание произошло в селе Погребы под Киевом.
Кроме того, по словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, враг попал в терминал логистической компании "Новая почта". После удара на объекте возник пожар.