Росія пошкодила понад 760 об’єктів культурної спадщини в Україні

За час повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або зруйнувала 763 об'єкти культурної спадщини в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства культури і інформаційної політики.
За даними МКІП, серед них є 105 об'єктів національного значення, 241 пам'ятка архітектури, 185 історичних пам'яток тощо.
Із них повністю зруйновано 23 пам’ятки, частково пошкоджено 625, ступінь пошкодження 115-ти залишається невідомим.
Пошкоджені пам'ятки у таких областях:
За час повномасштабного вторгнення було постраждали 1582 об'єкти культурної інфраструктури. Серед них бібліотеки, галереї, музеї тощо.
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