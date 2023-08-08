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Россия повредила более 760 объектов культурного наследия в Украине

Фото: Россия разрушила 763 объекта культурного наследия (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За время полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила 763 объекта культурного наследия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.

По данным МКИП, среди них есть 105 объектов национального значения, 241 памятник архитектуры, 185 исторических памятников.

Из них полностью разрушены 23 памятника, частично повреждены 625, степень повреждения 115 остается неизвестной.

Поврежденные достопримечательности в следующих областях:

  • Харьковская область - 207 объектов
  • Донецкая область - 100
  • Херсонская область - 76
  • Киевская область - 69
  • Одесская область.
  • Черниговская область - 63
  • Запорожская область - 35
  • Львовская область - 32
  • Днепропетровская область - 28
  • Луганская область - 25
  • Сумская область - 25
  • Николаевская область - 22
  • Хмельницкая область - 6
  • Винницкая область - 4
  • Житомирская область - 2

Разрушение культурного наследия

За время полномасштабного вторжения было пострадало 1582 объекта культурной инфраструктуры. Среди них библиотеки, галереи, музеи и т.д.

А ночью 23 июля российские кафиры ударили ракетами по Одессе, одна из них попала по Спасо-Преображенскому собору. В результате обстрела серьезно повреждено здание храма и крыша.

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