Россия повредила более 760 объектов культурного наследия в Украине

За время полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила 763 объекта культурного наследия в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.
По данным МКИП, среди них есть 105 объектов национального значения, 241 памятник архитектуры, 185 исторических памятников.
Из них полностью разрушены 23 памятника, частично повреждены 625, степень повреждения 115 остается неизвестной.
Поврежденные достопримечательности в следующих областях:
За время полномасштабного вторжения было пострадало 1582 объекта культурной инфраструктуры. Среди них библиотеки, галереи, музеи и т.д.
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