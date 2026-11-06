Росія пошкодила два енергооб’єкти ДТЕК на Київщині (фото)

Раніше РБК-Україна писало, що за останні три доби росіяни завдали 78 масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Під прицілом ворога опинилися як електростанції, так і об'єкти передачі струму.

Для порівняння, у 2022 році Росія здійснила 11 масованих атак, які спрямовувала переважно на електростанції.

Крім того, через масовану повітряну атаку з боку Росії три теплоелектростанції компанії ДТЕК зазнали масштабних руйнувань та повністю припинили генерацію електроенергії.