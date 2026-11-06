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Росія пошкодила два енергооб’єкти ДТЕК на Київщині (фото)

16:06 06.11.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: зруйнований енергооб'єкт ДТЕК (facebook.com/dtekkrem)

Росія знову ударила по енергооб’єктах ДТЕК у Київській області. Світла немає у двох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис пресслужби ДТЕК у Facebook.

РФ б'є по енергетиці

Вночі 5 листопада ворог знову атакував енергетичні обʼєкти ДТЕК, зауважили енергетики.

"Через пошкодження двох енергооб'єктів в частинах Обухівського та Білоцерківського районів відсутнє електропостачання. Руйнування значні. Відновлення обладнання потребуватиме часу", - уточнили у дописі.

За словами ДТЕК, енергетики вже розпочали ремонти. На ранок частину домогосподарств вдалося перезаживити, проте аварійно-відновлювальні роботи тривають.

В інших районах області діють стабілізаційні графіки, уточнили енергетики.

Раніше РБК-Україна писало, що за останні три доби росіяни завдали 78 масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Під прицілом ворога опинилися як електростанції, так і об'єкти передачі струму.

Для порівняння, у 2022 році Росія здійснила 11 масованих атак, які спрямовувала переважно на електростанції.

Крім того, через масовану повітряну атаку з боку Росії три теплоелектростанції компанії ДТЕК зазнали масштабних руйнувань та повністю припинили генерацію електроенергії.

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