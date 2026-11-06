Россия повредила два энергообъекта ДТЭК в Киевской области (фото)

Россия снова ударила по энергообъектам ДТЭК в Киевской области. Света нет в двух районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ДТЭК в Facebook.
Ночью 5 ноября враг снова атаковал энергетические объекты ДТЭК, отметили энергетики.
"По причине повреждения двух энергообъектов в частях Обуховского и Белоцерковского районов отсутствует электроснабжение. Разрушения значительны. Восстановление оборудования потребует времени", - уточнили в сообщении.
По словам ДТЭК, энергетики уже приступили к ремонтам. К утру часть домохозяйств удалось перезаживить, однако аварийно-восстановительные работы продолжаются.
В других районах области действуют стабилизационные графики, уточнили энергетики.
Ранее РБК-Украина писало, что за последние трое суток россияне нанесли 78 массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Под прицелом неприятеля оказались как электростанции, так и объекты передачи тока.
Для сравнения, в 2022 году Россия совершила 11 массированных атак, направляемых преимущественно на электростанции.
Кроме того, из-за массированной воздушной атаки со стороны России три теплоэлектростанции компании ДТЭК потерпели масштабные разрушения и полностью прекратили генерацию электроэнергии.