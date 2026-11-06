Россия повредила два энергообъекта ДТЭК в Киевской области (фото)

РФ бьет по энергетике

Ночью 5 ноября враг снова атаковал энергетические объекты ДТЭК, отметили энергетики.

"По причине повреждения двух энергообъектов в частях Обуховского и Белоцерковского районов отсутствует электроснабжение. Разрушения значительны. Восстановление оборудования потребует времени", - уточнили в сообщении.

По словам ДТЭК, энергетики уже приступили к ремонтам. К утру часть домохозяйств удалось перезаживить, однако аварийно-восстановительные работы продолжаются.

В других районах области действуют стабилизационные графики, уточнили энергетики.