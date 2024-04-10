Росія поширює ІПСО про "наступ" на правий берег Херсонської області. В ОВА спростували

Фейки РФ про "наступ"

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що окупанти поширюють неправдиву інформацію про "евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста". Такі вкиди - черговий фейк ворога.

Росіяни, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос серед українців.

В Головному управлінні розвідки України також спростували меседжі, що росіяни "тут і зараз нападуть на Харків". У відомстві це назвали російською ІПСО.

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