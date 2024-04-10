Россия распространяет ИПСО о "наступлении" на правый берег Херсонской области. В ОВА опровергли

"Как и во все прошлые разы, когда оккупанты распространяли подобную дезинформацию, они снова врут. А правда - проста. В Херсонской области захватчиков ждет только смерть - как на правом, так и на левом берегу", - говорится в сообщении.

В ОВА подчеркнули, что ситуация в области под полным контролем Сил обороны Украины, и наши воины готовы дать отпор врагу.