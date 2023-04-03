Росія поширила фейк щодо "методички" для українських медіа по висвітленню боїв за Бахмут

Російські окупанти поширили фейк про нібито існування "методички" для українських медіа щодо того, як висвітлювати ситуацію у Бахмуті. Це є нічим іншим, як дезінформацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.
Так, окупанти оприлюднили фейк з нібито матеріалами для роботи українських ЗМІ з експертами щодо теми Бахмуту. Серед основних мотивів повідомлень - вказувати, що ЗСУ дають гідну відсіч ворогу; наголошувати, що просування росіян тимчасове та не відповідає правилам ведення війни; роз'яснення щодо технічної переваги ЗСУ над противником.
При цьому в так званій фейковій "методичці" міститься низка заборон, як-от: згадувати про втрати українських сил; позитивно висловлюватися про росіян та сумніватися у перемозі українських захисників у боях за місто.
При цьому вказано, що за порушення цих неіснуючих "правил" передбачається штраф у 8 тисяч гривень.
Маляр назвала таку "методичку" смішним фейком, який поширює ворог.
Окрім того, заступниця міністра оборони розповіла, у чому сила української публічної позиції по Бахмуту.
"В тому, що ми публічно транслюємо нашу офіційну позицію. Її не треба папірцями передавати - вона публічна", - зазначила вона.
Так, щодня президент Володимир Зеленський публікує вечірні зведення, кожен день виходить зведення Генштабу та позиція Міноборони. До того ж, офіційну інформацію повідомляють прес-офіцери - Юрій Ігнат, Сергій Череватий, Наталія Гуменюк, Андрій Юсов, Олексій Дмитрашківський.
Нагадаємо, нещодавно засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито "юридичне взяття" Бахмута. Проте в ОП закликали не реагувати на фейки противника.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.