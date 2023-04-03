Россия распространила фейк о "методичке" для украинских медиа по освещению боев за Бахмут

Российские оккупанты распространили фейк о якобы существовании "методички" для украинских медиа относительно того, как освещать ситуацию в Бахмуте. Но это ни что иное, как дезинформация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.
Так, оккупанты обнародовали фейк с якобы материалами для работы украинских СМИ с экспертами по теме Бахмута. Среди основных мотивов сообщений - указывать, что ВСУ дают достойный отпор врагу; подчеркивать, что продвижение россиян временное и не отвечает правилам ведения войны; разъяснение относительно технического превосходства ВСУ над противником.
При этом в так называемой фейковой "методичке" содержится ряд запретов, таких как: упоминать о потерях украинских сил; положительно высказываться о россиянах и сомневаться в победе украинских защитников в боях за город.
При этом указано, что за нарушение этих несуществующих правил предусматривается штраф в 8 тысяч гривен.
Маляр назвала такую "методичку" смешным фейком, которые распространяет враг.
Кроме того, заместитель министра обороны рассказала, в чем сила украинской публичной позиции по Бахмуту.
"В том, что мы публично транслируем нашу официальную позицию. Ее не надо бумажками передавать - она публичная", - отметила она.
Так, ежедневно президент Владимир Зеленский публикует вечерние обращения, каждый день выходит сводка Генштаба и позиция Минобороны. К тому же, официальную информацию сообщают пресс-офицеры - Юрий Игнат, Сергей Череватый, Наталья Гуменюк, Андрей Юсов, Алексей Дмитрашковский.
Напомним, недавно основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о якобы "юридическом взятии" Бахмута. Однако в ОП призвали не реагировать на фейки противника.
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