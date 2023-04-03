RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия распространила фейк о "методичке" для украинских медиа по освещению боев за Бахмут

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты распространили фейк о якобы существовании "методички" для украинских медиа относительно того, как освещать ситуацию в Бахмуте. Но это ни что иное, как дезинформация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

Так, оккупанты обнародовали фейк с якобы материалами для работы украинских СМИ с экспертами по теме Бахмута. Среди основных мотивов сообщений - указывать, что ВСУ дают достойный отпор врагу; подчеркивать, что продвижение россиян временное и не отвечает правилам ведения войны; разъяснение относительно технического превосходства ВСУ над противником.

При этом в так называемой фейковой "методичке" содержится ряд запретов, таких как: упоминать о потерях украинских сил; положительно высказываться о россиянах и сомневаться в победе украинских защитников в боях за город.

При этом указано, что за нарушение этих несуществующих правил предусматривается штраф в 8 тысяч гривен.

Маляр назвала такую "методичку" смешным фейком, которые распространяет враг.

Кроме того, заместитель министра обороны рассказала, в чем сила украинской публичной позиции по Бахмуту.

"В том, что мы публично транслируем нашу официальную позицию. Ее не надо бумажками передавать - она публичная", - отметила она.

Так, ежедневно президент Владимир Зеленский публикует вечерние обращения, каждый день выходит сводка Генштаба и позиция Минобороны. К тому же, официальную информацию сообщают пресс-офицеры - Юрий Игнат, Сергей Череватый, Наталья Гуменюк, Андрей Юсов, Алексей Дмитрашковский.

Напомним, недавно основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о якобы "юридическом взятии" Бахмута. Однако в ОП призвали не реагировать на фейки противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмутфейки