Россия распространила фейк о "методичке" для украинских медиа по освещению боев за Бахмут

Так, оккупанты обнародовали фейк с якобы материалами для работы украинских СМИ с экспертами по теме Бахмута. Среди основных мотивов сообщений - указывать, что ВСУ дают достойный отпор врагу; подчеркивать, что продвижение россиян временное и не отвечает правилам ведения войны; разъяснение относительно технического превосходства ВСУ над противником.

При этом в так называемой фейковой "методичке" содержится ряд запретов, таких как: упоминать о потерях украинских сил; положительно высказываться о россиянах и сомневаться в победе украинских защитников в боях за город.

При этом указано, что за нарушение этих несуществующих правил предусматривается штраф в 8 тысяч гривен.

Маляр назвала такую "методичку" смешным фейком, которые распространяет враг.

Кроме того, заместитель министра обороны рассказала, в чем сила украинской публичной позиции по Бахмуту.

"В том, что мы публично транслируем нашу официальную позицию. Ее не надо бумажками передавать - она публичная", - отметила она.

Так, ежедневно президент Владимир Зеленский публикует вечерние обращения, каждый день выходит сводка Генштаба и позиция Минобороны. К тому же, официальную информацию сообщают пресс-офицеры - Юрий Игнат, Сергей Череватый, Наталья Гуменюк, Андрей Юсов, Алексей Дмитрашковский.