Росія порушила режим "тиші": що відомо про атаку на Харків, Запоріжжя і не тільки

Головне:

Одразу після початку перемир'я у Дніпрі пролунав вибух, але фіксація ворожих цілей була мінімальна

Під ранок ворог активізував атаки, військові фіксували дрони та пуски КАБів

Під ударом, де вже відомо про наслідки - були Харків та Запоріжжя

У Харкові пошкоджені будинки та постраждалі

У Запоріжжі атаковано об'єкт промислової інфраструктури

Коли РФ порушила перемир'я і як відбувалися атаки

Зауважимо, що старт режиму "тиші" почався в ніч з 5 на 6 травня о 00:00. Однак одразу через кілька хвилин у Дніпрі пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ і моніторингових каналів, на місто летіли дрони, які були запущені ще до початку старту перемир'я.

Після цього ворожі БпЛА фіксувалися у Харківській області, але було незрозуміло, чи це нові дрони, чи ті, що були запущені раніше. Однак деякий час моніторингові канали писали, що, принаймні - нових пусків не було. Відомо, що приблизно о 01:00 гучно було в Ізюмі Харківської області.

Згодом ніби стало тихіше (за виключенням фіксації дронів на Харківщині), але сигнал тривоги у прифронтових регіонах оголошували регулярно.

Починаючи з четвертої ранку військові зафіксували пуски КАБів на Сумську, Харківську та Донецьку області, а вже з п'ятої ранку ворог неодноразово запускав КАБи на Запорізьку область.

Пізніше, після шостої ранку, ворог почав спроби атакувати дронами Харків. Також безпілотники фіксувалися біля Кривого Рогу (Дніпропетровська область) та з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області.

Які міста атакувала РФ і що відомо про наслідки

Харків

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що у місті сталися влучання щонайменше у двох районах - Новобаварському та Шевченківському.

Зокрема, у першому районі окупанти влучили у приватний будинок, внаслідок чого сталася пожежа. Загалом пошкоджені 7 приватних будинків.

Водночас глава Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що наразі у місті вже двоє постраждалих.

Запоріжжя

За даними глави Запорізької ОВА Івана Федорова, для регіону цієї ночі неодноразово була загроза застосування дронів та КАБів, а також лунали вибухи. Вже о шостій району він уточнив наслідки.

"Ворог атакував обʼєкт промислової інфраструктури. Минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Кривий Ріг

Зранку ворог атакував місто "Шахедами". Пошкоджено інфраструктуру.

У Нікопольському районі противник атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську і Томаківську громади. Понівечені адмінбудівля, готель, багатоквартирні й приватні будинки, автомобілі.