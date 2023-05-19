Росія поновила перекидання ешелонів військових з Білорусі на фронт, - "Гаюн"

Останніми днями було зафіксовано перекидання до Білорусі двох ешелонів ЗС РФ. Вони прямували із зони ведення бойових дій на території України.

Так, 11 травня зі станції Волноваха у Донецькій області до станції Заслонове, що у Білорусі, було відправлено ешелон ЗС РФ, у складі якого було 45 вагонів:

Пасажирські - 4 одиниці, це близько 200 осіб;

Вантажні - 2 одиниці (зі спорядженням);

Платформи - 39 одиниць (колісна та гусенична техніка).

Ешелон прибув у Заслонове 18 травня в районі 03:00 ночі

А ось 17 травня зі станції Заслонове на станцію Гуково, у Росії, було відправлено ешелон ЗС РФ із 40 вагонами:

Пасажирські - 3 одиниці, це близько 150 осіб;

Вантажні - 2 одиниці зі спорядженням;

Платформи - 35 одиниць - колісна і гусенична техніка.

Ешелон має прибути в Гуково 22 травня, звідти його буде переправлено на окуповані території України - Дебальцеве - Вуглегірськ.

Крім цього 14 травня за станції Полонка, Білорусь, виїхав ешелон з 45 вагонів:

Пасажирські - 3 одиниці, це близько 150 осіб;

Вантажні - 2 одиниці зі спорядженням;

Платформи - 40 одиниць - танки і БМП.

Також в Білорусь протягом тижня ще два російські ешелони прибули на станцію Полонка 15 і 16 травня. Сумарно в ешелонах перебувало 86 вагонів:

Пасажирські - 8 одиниць, це близько 400 осіб;

Вантажні - 3 одиниці зі спорядженням;

Платформи - 75 одиниць з БТР, бензовози, спец. техніка.

Таким чином, зміна чисельності угруповання ЗС РФ у РБ за останні дні:

Вибуло з РБ:

Техніка - щонайменше 75 одиниць, включно з танками і БМП

Особовий склад - мін. 300 осіб

Спорядження/боєприпаси - мін. 4 вагони.

Прибуло в РБ: