Россия возобновила опрокидывание эшелонов военных из Беларуси на фронт, - "Гаюн"

Россия перебросила три эшелона с военной техникой из Беларуси в направлении зоны боевых действий в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
В последние дни была зафиксирована опрокидывание в Беларусь двух эшелонов ВС РФ. Они направлялись из зоны ведения боевых действий на территории Украины.
Так, 11 мая со станции Волноваха в Донецкой области на станцию Заслоново, расположенную в Беларуси, был отправлен эшелон ВС РФ, в составе которого было 45 вагонов:
Эшелон прибыл в Заслоново 18 мая в районе 03:00 ночи
А вот 17 мая со станции Заслоново на станцию Гуково, в России, был отправлен эшелон ВС РФ с 40 вагонами:
Эшелон должен прибыть в Гуково 22 мая, оттуда он будет переправлен на оккупированные территории Украины - Дебальцево - Углегорск.
Кроме этого 14 мая за станции Полонка, Беларусь, выехал эшелон из 45 вагонов:
Также в Беларусь в течение недели еще два российских эшелона прибыли на станцию Полонка 15 и 16 мая. Суммарно в эшелонах находилось 86 вагонов:
Пассажирские – 8 единиц, это около 400 человек;
Грузовые – 3 единицы со снаряжением;
Платформы – 75 единиц из БТР, бензовозы, спец. техника.
Выбыло из РБ:
Прибыло в РБ:
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Россией военные учения на своих полигонах.
Также ранее мы писали, чтов Беларуси уменьшилось количество российских самолетов .
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