Росія поновила наступ у бік Липців у Харківській області, - ОСУВ "Дніпро"

Нагадаємо, як повідомив Генштаб у ранковому зведенні, на Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та в напрямку Бологівки.

Що відомо про Липці

Село Липці, розташоване в Харківській області на кордоні з Росією, стало важливим стратегічним об'єктом у ході війни Росії проти України. Протягом 2022-2024 років Липці неодноразово переходили з рук у руки, переживаючи періоди окупації та звільнення українськими військами.

Окупація та звільнення

У вересні 2022 року Липці захопили російські війська, вивезши близько половини населення. Українські сили звільнили село в травні 2023 року, але воно було майже зруйноване.

У 2024 році Липці знову потрапили під контроль ворога, проте в середині жовтня Сили оборони України провели п’ятимісячну операцію зі звільнення лісового масиву поблизу села, відтіснивши противника від Харкова та відновивши контроль над стратегічною територією.

Стратегічне значення

Липці мають важливе стратегічне значення через своє розташування на висотах, що дозволяє контролювати навколишню територію.

Під час наступу російських військ у травні 2024 року бригада "Хартія" зустріла ворога вже на околицях Липців і змогла відтіснити його.

З того часу українські військові продовжують утримувати село та навколишні території, не дозволяючи ворогу просуватися далі.

На початку 2025 року Липці залишаються під контролем Сил оборони України. Російські війська продовжують намагатися атакувати село, але без успіху.