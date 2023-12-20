Росія за понад два місяці просунулася на деяких ділянках фронту, - Штупун

За його словами, Росія має значну перевагу завдяки живій силі.

"З 10 жовтня, коли ворог активізувався, він просунувся у деяких місцях на 1,5-2 км. Але це йому дуже дорого коштувало. За трохи більше ніж два місяці тільки на Донеччині (в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія") ворог втратив майже 25 тисяч осіб загиблими та пораненими, знищено близько 200 танків і понад 400 інших бронемашин. 80% з цього - Авдіївський напрямок"", - заявив він.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові відбили 12 атак противника на Запорізькому напрямку, виснажують ворога на Мелітопольському напрямку. Ракетні війська уразили 4 склади боєприпасів противника.

Також згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ відбили російські атаки в районі самої Авдіївки, а також на північний захід, південний захід і безпосередньо на захід від Авдіївки. Можливо, українські війська відійшли на більш захищені позиції ближче до Роботиного.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 20 грудня, склали 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 349 190 військових. Крім того, ЗСУ знищили 16 танків, 23 ББМ та 16 артсистем ворога.

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