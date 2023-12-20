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Россия за более чем два месяца продвинулась на некоторых участках фронта, - Штупун

Иллюстративное фото: Россия за два месяца продвинулась на некоторых участках фронта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные с начала октября имели определенное продвижение на некоторых участках фронта в зоне ответственности ОВСУ "Таврия".

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, передает РБК-Украина.

По его словам, у России есть значительное преимущество благодаря живой силе.

"С 10 октября, когда враг активизировался, он продвинулся в некоторых местах на 1,5-2 км. Но это ему очень дорого стоило. За чуть больше двух месяцев только на Донбассе (в зоне ответственности ОСУВ "Таврия") враг потерял почти 25 тысяч человек погибшими и ранеными, уничтожены около 200 танков и более 400 других бронемашин. 80% из этого - Авдеевское направление"", - заявил он.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отразили 12 атак противника на Запорожском направлении, истощают врага на Мелитопольском направлении. Ракетные войска поразили 4 склада боеприпасов противника.

Также согласно отчету Института изучения войны, ВСУ отразили российские атаки в районе самой Авдеевки, а также к северо-западу, юго-западу и непосредственно к западу от Авдеевки. Возможно, украинские войска отошли на более защищенные позиции ближе к Роботиному.

Потери России в войне в Украине к утру среды, 20 декабря, составили 890 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 349 190 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 16 танков, 23 ББМ и 16 артсистем врага.

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ