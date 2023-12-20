ua en ru
Ср, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Майже 900 окупантів та 16 танків: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Україна, Середа 20 грудня 2023 08:35
UA EN RU
Майже 900 окупантів та 16 танків: Генштаб оновив втрати РФ у війні Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 20 грудня, склали 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 349 190 військових. Крім того, ЗСУ знищили 16 танків, 23 ББМ та 16 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 349 190 (+890) осіб ліквідовано;
  • танків - 5814 (+16) од.;
  • бойових броньованих машин - 10794 (+23) од.;
  • артилерійських систем - 8206 (+16) од.;
  • РСЗВ - 928 (+2) од.;
  • засоби ППО - 611 од.;
  • літаків - 324 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6316 (+17) од.;
  • крилаті ракети - 1612 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10871 (+29) од.;
  • спеціальна техніка - 1203 (+3) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові відбили 12 атак противника на Запорізькому напрямку, виснажують ворога на Мелітопольському напрямку. Ракетні війська уразили 4 склади боєприпасів противника.

Також згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ відбили російські атаки в районі самої Авдіївки, а також на північний захід, південний захід і безпосередньо на захід від Авдіївки. Можливо, українські війська відійшли на більш захищені позиції ближче до Роботиного.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Генштаб ВСУ ВСУ
NEWS
Ворог бив "Шахедами" та ракетами С-300: у ЗСУ розповіли про нічний удар по Україні
Ворог бив "Шахедами" та ракетами С-300: у ЗСУ розповіли про нічний удар по Україні
DAILY
Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році