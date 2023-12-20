Майже 900 окупантів та 16 танків: Генштаб оновив втрати РФ у війні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 20 грудня, склали 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 349 190 військових. Крім того, ЗСУ знищили 16 танків, 23 ББМ та 16 артсистем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 349 190 (+890) осіб ліквідовано;
- танків - 5814 (+16) од.;
- бойових броньованих машин - 10794 (+23) од.;
- артилерійських систем - 8206 (+16) од.;
- РСЗВ - 928 (+2) од.;
- засоби ППО - 611 од.;
- літаків - 324 од.;
- гелікоптерів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6316 (+17) од.;
- крилаті ракети - 1612 (+1) од.;
- кораблі/катери - 22 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10871 (+29) од.;
- спеціальна техніка - 1203 (+3) од.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, українські військові відбили 12 атак противника на Запорізькому напрямку, виснажують ворога на Мелітопольському напрямку. Ракетні війська уразили 4 склади боєприпасів противника.
Також згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ відбили російські атаки в районі самої Авдіївки, а також на північний захід, південний захід і безпосередньо на захід від Авдіївки. Можливо, українські війська відійшли на більш захищені позиції ближче до Роботиного.
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