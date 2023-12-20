Українські війська відбили атаки російських підрозділів поблизу Авдіївки: карти ISW

Українські війська відбили російські атаки в районі самої Авдіївки, а також на північний захід, південний захід і безпосередньо на захід від Авдіївки. Можливо, ЗСУ відійшли на більш захищені позиції ближче до Роботиного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція №1 - Луганська область

ISW повідомляє, що нещодавно російські війська здійснили незначний підтверджений поступ на північний схід від Куп'янська. Відео з геолокацією, опубліковане 18 грудня, показує, що російські війська трохи просунулися на північ від Сіньківки.

Російські та українські джерела заявили, що бойові дії тривали на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки та Петропавлівки.

Російські та українські війська не просувалися вздовж лінії Сватово-Кременна та 19 грудня вели позиційні бої.

Українські та російські джерела заявили, що бойові дії відбувалися на північний захід від Кремінної, недалеко від Макіївки, Тернів та Серебрянського лісництва.

Операція №2 - Донецька область

За словами ISW, нещодавно російські війська підтвердили просування на північ від Бахмута. Відео з геолокацією, опублікована 12 грудня, показує, що російські війська просунулися на північний захід від Білогорівки, Донецької області, за 15 км на північний схід від Бахмута.

Російські та українські джерела заявили, що бойові дії відбувалися на північний захід від Бахмута в районі Богданівки; на захід від Бахмута у районі Івановського; та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Українські військові заявили, що російське військове командування використовує свої найбільш боєздатні підрозділи повітряно-десантних військ (ПДВ) та морської піхоти, а також підрозділи "Шторм-Z" та "Шторм-V", які складаються в основному з полонених новобранців, на Бахмутському напрямку та що метою російських військ є наступ на Часов Яр.

ISW виявив, що нещодавно російські війська підтвердили поступ у районі Авдіївки. Відео з геолокацією, опубліковане 18 грудня, показує, що російські війська досягли незначного посилення на північ від Первомайського приблизно 15 грудня.

Додаткові відео з геолокацією, опубліковані 19 грудня, показують, що російські війська також трохи просунулися в районі кар'єрів на південний захід від Авдіївки.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі самої Авдіївки, а також на північний захід, південний захід і безпосередньо на захід від Авдіївки.

Співробітники інституту побачили, що російські та українські війська продовжували позиційні бої біля Новомихайлівки, а також у Мар'їнці та Красногорівці.

"Південна вісь"

ISW вважає, що російські та українські війська 19 грудня не просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Співробітники інституту побачили відео з геолокацією, опубліковане 18 грудня, яке показує, що лінія фронту російських військ знаходиться далі на схід від Новопрокопівки, ніж передбачалося раніше, хоча це просування, швидше за все, не є результатом російської контратаки та навряд чи було за останню добу.

Українські війська, можливо, відійшли на захищеніші позиції ближче до Роботиного. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Роботиного та на захід від Новопокровки на північний схід від Роботиного.

За словами ISW, російські та українські війська вступили у позиційні бої на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Повідомляється, що українські війська зберегли свої позиції у Кринках на східному березі, попри російські контратаки у цьому районі.