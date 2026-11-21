Росія до відповіді України по Кримському мосту здійснила 109 атак із застосуванням ракет і безпілотників по українських мостах.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з державним секретарем з оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, передає "Інтерфакс-Україна".
"Перш за все, варто зазначити: ще до нашої відповіді - а саме удару по Кримському мосту - Путін завдав ударів по українських мостах 109 разів. Не один, не два - було здійснено 109 атак із застосуванням ракет і безпілотників", - сказав Зеленський
За його словами, дії Росії свідчать про небажання російського диктатора Володимира Путіна припиняти війну та його прагнення знаходити приводи для подальшої ескалації - "однією за іншою".
Президент також наголосив, що Кримський міст використовувався для військової логістики РФ, зокрема переміщення танків, артилерії та іншої бойової техніки до тимчасово окупованого Криму, що підтверджують відеозаписи.
Нагадаємо, днями російський диктатор Володимир Путін вперше відреагував на удари України по Кримькому мосту і пригрозив " значно болючішою відповіддю".
Водночас президент України Володимир Зеленський зазначив, що Путін повинен зрозуміти - Кримського моста не буде, а здійснені проти нього атаки є законними, оскільки Крим був окупований.