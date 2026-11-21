"Прежде всего, стоит отметить: еще до нашего ответа - а именно удара по Крымскому мосту - Путин нанес удары по украинским мостам 109 раз. Не один, не два - было совершено 109 атак с применением ракет и беспилотников", - сказал Зеленский

По его словам, действия России свидетельствуют о нежелании российского диктатора Владимира Путина прекращать войну и его стремление находить поводы для дальнейшей эскалации – "одной за другой".

Президент также подчеркнул, что Крымский мост использовался для военной логистики РФ, в том числе перемещения танков, артиллерии и другой боевой техники в временно оккупированный Крым, подтверждающие видеозаписи.