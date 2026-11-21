Россия к ответу Украины по Крымскому мосту совершила 109 атак с применением ракет и беспилотников по украинским мостам.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с государственным секретарем по обороне Великобритании Весом Стритингом, передает "Интерфакс-Украина".
"Прежде всего, стоит отметить: еще до нашего ответа - а именно удара по Крымскому мосту - Путин нанес удары по украинским мостам 109 раз. Не один, не два - было совершено 109 атак с применением ракет и беспилотников", - сказал Зеленский
По его словам, действия России свидетельствуют о нежелании российского диктатора Владимира Путина прекращать войну и его стремление находить поводы для дальнейшей эскалации – "одной за другой".
Президент также подчеркнул, что Крымский мост использовался для военной логистики РФ, в том числе перемещения танков, артиллерии и другой боевой техники в временно оккупированный Крым, подтверждающие видеозаписи.
Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин впервые отреагировал на удары Украины по Крымскому мосту и пригрозил "более болезненным ответом".
В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путин должен понять - Крымского моста не будет, а совершенные против него атаки законны, поскольку Крым был оккупирован.