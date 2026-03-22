Індія може відмовитися від російських Су-57: в Defense Express назвали причину

Індія ще у 2018 році відмовилася від спільного проєкту з РФ щодо Су-57, заявивши, що винищувач не відповідає вимогам п’ятого покоління. Проте Москва не полишає спроби "втюхати" свій літак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Як пише військово-аналітичний портал, бажання уряду Індії приєднатися до одного з двох проєктів розробки винищувача шостого покоління, британсько-італійсько-японським Tempest чи французько-німецько-іспанським FCAS, порушує питання реальності закупівлі російських Су-57.
Аналітики зазначають, що Москва наобіцяла Делі до свого винищувача, який лише у РФ називають представником п'ятого покоління, купу "бонусів" включно з новим двигуном та лише поки запатентованим варіантом літака.
А Делі нібито дуже серйозно оцінює цю пропозицію. Попри те, що ще у 2018 вийшов зі спільного проєкту з РФ з розробки цієї машини, прямо заявивши, що він не відповідає вимогам.
"На це накладається те, що уряд Індії підтвердив актуальність планів побудувати власний винищувач п'ятого покоління AMCA. І ставка на швидке приєднання до розробки винищувача шостого покоління, разом з інвестиціями у власні розробки це дуже значні витрати. Бо загальні витрати на програму винищувача шостого покоління оцінюються у понад 50 млрд євро", - повідомляє Defense Express.
При цьому сказано, що якщо Індія стане четвертим учасником одного з проєктів, то йдеться про суму 12,5 млрд євро, а якщо, що замінить Німеччину у FCAS, то понад 16,5 млрд євро.
Власна розробка AMCA також потребуватиме мільярдних бюджетів через величезний обсяг технологій, які планує опанувати Індія для цього. В той же постає питання етапності оновлення індійських повітряних сил, яке може стати ключовим.
"Наразі країна отримує Rafale, з планом здійснити величезне замовлення на ще 114 Rafale. Це має довести їх кількість у повітряних силах до близько 150 одиниць (ще 26 замолено у палубній версії для ВМС)", - зазначає видання.
Водночас основою повітряних сил Індії є близько 260 російських Су-30МКИ, кількість яких поступово зменшується у катастрофах та аваріях. І на початку березня Індія втратила вже 14 Су-30МКИ, що склало 5% від всієї кількості.
Власним Tejas Індія намагається наразі закрити проблему браку літаків, після виведення з експлуатації МиГ-21, яких в аваріях та катастрофах втратила понад 60%. Але цей процес постійно страждає від проблем, наразі - від втрат трьох Tejas за останні два роки.
Видання вказує, що всі ці проєкти мають приблизно однаковий термін реалізації - до середини-кінця 2030-х років.
За планами, до 2035 року має розпочатися постачання AMCA, а до 2040 року Індія повинна мати модернізований парк Су-30, Rafale, Tejas, перші власні AMCA та перші винищувачі шостого покоління. На цьому тлі роль російського Су-57 у індійській авіації виглядає досить складною.
"Зрештою у Делі завжди можуть здійснити абсолютно нелогічні кроки, наприклад, як продовження закупівлі у РФ ЗРК С-400 попри невиконання Москвою навіть попереднього контракту 8-річної давнини", - наголошує Defense Express.
Су-57 є першим російським серійним винищувачем п'ятого покоління, який розроблявся як багатоцільовий літак для завоювання переваги в повітрі та ударів по наземних цілях.
Його головною особливістю заявлено використання технологій малопомітності Stealth, що забезпечується специфічною формою фюзеляжу та розміщенням озброєння у внутрішніх відсіках.
Літак здатен виконувати польоти на надзвуковій швидкості без використання форсажу та оснащений сучасним комплексом бортового обладнання з активною фазованою антенною решіткою.
Попри амбітні характеристики, програма зіткнулася з численними затримками у виробництві та проблемами з розробкою двигунів другого етапу.
У повномасштабній війні проти України окупанти використовують ці літаки обмежено, переважно запускаючи ракети з великої відстані поза зоною дії української ППО через острах втрати дорогої техніки.
Наразі кількість боєздатних одиниць Су-57 у складі ПКС РФ залишається порівняно невеликою, що не дозволяє їм суттєво вплинути на хід бойових дій.