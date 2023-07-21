Россия грозится уничтожить завод Rheinmetall в Украине, в концерне ответили
Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall не планирует отказываться от планов строительства завода в Украине, несмотря на российские угрозы.
Об этом заявил генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Очередные российские угрозы
Россия заявила, что будущий завод Rheinmetall, который будет построен в Украине, станет "законной" цели для оккупантов.
"Такой завод, если он будет построен, станет законной целью для Вооруженных сил РФ", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Rheinmetall не будет отменять планы
По словам Паппергера, концерн не отказывается от своих планов по будущему заводу в Украине. Также он планирует оградить его от атак с помощью систем противовоздушной обороны собственного производства.
"Для нас в Rheinmetall ключевой задачей является поддержка наших украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию и скорейшее удовлетворение их неотложных потребностей", - заявил глава концерна.
Завод Rheinmetall
Концерн Rheinmetall создает производственное предприятие в Украине вместе с украинской государственной компанией "Укроборонпром". Ожидается, что с производственной линии будут сходить боеприпасы, бронемашины, а также основные боевые танки Panther.
В начале июля генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн планирует открыть свой завод по производству бронетехники в Украине уже на протяжении 12 недель.
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