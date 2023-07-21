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Россия грозится уничтожить завод Rheinmetall в Украине, в концерне ответили

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Пятница 21 июля 2023 11:26
Россия грозится уничтожить завод Rheinmetall в Украине, в концерне ответили Фото: Россия грозится уничтожить завод Rheinmetall в Украине, в концерне ответили (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall не планирует отказываться от планов строительства завода в Украине, несмотря на российские угрозы.

Об этом заявил генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Очередные российские угрозы

Россия заявила, что будущий завод Rheinmetall, который будет построен в Украине, станет "законной" цели для оккупантов.

"Такой завод, если он будет построен, станет законной целью для Вооруженных сил РФ", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Rheinmetall не будет отменять планы

По словам Паппергера, концерн не отказывается от своих планов по будущему заводу в Украине. Также он планирует оградить его от атак с помощью систем противовоздушной обороны собственного производства.

"Для нас в Rheinmetall ключевой задачей является поддержка наших украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию и скорейшее удовлетворение их неотложных потребностей", - заявил глава концерна.

Завод Rheinmetall

Концерн Rheinmetall создает производственное предприятие в Украине вместе с украинской государственной компанией "Укроборонпром". Ожидается, что с производственной линии будут сходить боеприпасы, бронемашины, а также основные боевые танки Panther.

В начале июля генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн планирует открыть свой завод по производству бронетехники в Украине уже на протяжении 12 недель.

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