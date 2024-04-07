Росія погрожує НАТО для стримування Заходу і готується до тривалої конфронтації, - ISW

У звіті аналітики Інституту посилаються на погрози МЗС РФ на адресу Фінляндії, суть яких полягає у тому, що після вступу до НАТО, країна начебто "втратила свою незалежність в ухваленні зовнішньополітичних рішень". У відомстві нагадали, що це наратив, який Кремль регулярно використовував для брехливого твердження про те, що НАТО контролює Україну і використовує країну в якості загрози Росії.

В ISW перерахували меседжі з інтерв'ю росЗМІ посла Росії у Фінляндії Павла Кузнєцова, який 6 квітня заявив, що скандинавська країна перебуває на "деструктивному курсі" у відносинах з Росією, а також що вступ країни в Альянс перетворює Балтійський регіон на "зону потенційної ескалації".

"Кузнєцов погрожував Фінляндії та альянсу НАТО загалом. Він стверджує, що Росія буде змушена відповісти на нарощування військової сили і зброї НАТО, або на розміщення ядерної зброї у Фінляндії, та що відповідь Росії буде адекватною, але не обов'язково симетричною", - йдеться у звіті.

Крім того, російський посол в інтерв'ю стверджував, що вступивши до НАТО, країна приєдналася до "партії війни до перемоги над Росією", а також звинуватив фінську "русофобію" в тому, що вона призвела до повного розриву російсько-фінських відносин.

Дипломат також натякнув, що у Фінляндії немає іншого вибору, окрім як поліпшити свої відносини з Росією, адже "від географії не втечеш". Водночас, він односторонньо звинуватив Гельсінкі у поганому стані російсько-фінських відносин, попри штучну міграційну кризу, яку Росія створила на російсько-фінському кордоні восени 2023 року, і неодноразові російські погрози на адресу Фінляндії та ширшого альянсу НАТО.

"ISW продовжує вважати, що російські погрози на адресу країн-членів НАТО спрямовані для стримування Заходу. Натомість заяви російських чиновників і дипломатів про уявні загрози з боку НАТО, спрямовані на створення інформаційних умов для виправдання і підтримки передбачуваної довгострокової геополітичної конфронтації із Заходом", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.