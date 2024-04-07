Россия угрожает НАТО для сдерживания Запада и готовится к длительной конфронтации, - ISW

В отчете аналитики Института ссылаются на угрозы МИД РФ в адрес Финляндии, суть которых заключается в том, что после вступления в НАТО, якобы страна "потеряла свою независимость в принятии внешнеполитических решений". В ведомстве напомнили, что это нарратив, который Кремль регулярно использовал для лживого утверждения о том, что НАТО контролирует Украину и использует страну в качестве угрозы России.

В ISW перечислили месседжи из интервью росСМИ посла России в Финляндии Павла Кузнецова, который 6 апреля заявил, что скандинавская страна находится на "деструктивном курсе" в отношениях с Россией, а также что вступление страны в Альянс превращает Балтийский регион в "зону потенциальной эскалации".

"Кузнецов угрожал Финляндии и альянсу НАТО в целом. Он утверждает, что Россия будет вынуждена ответить на наращивание военной силы и оружия НАТО, либо на размещение ядерного оружия в Финляндии, и что ответ России будет адекватным, но не обязательно симметричным", - говорится в отчете.

Кроме того, российский посол в интервью утверждал, что вступив в НАТО, страна присоединилась к "партии войны до победы над Россией", и обвинил финскую "русофобию" в том, что она привела к полному разрыву российско-финских отношений.

Дипломат также намекнул, что у Финляндии нет другого выбора, кроме как улучшить свои отношения с Россией, поскольку "от географии не убежишь". В то же время, он односторонне обвинил Хельсинки в плохом состоянии российско-финских отношений, несмотря на искусственный миграционный кризис, который Россия создала на российско-финской границе осенью 2023 года, и неоднократные российские угрозы в адрес Финляндии и более широкого альянса НАТО.

"ISW продолжает считать, что российские угрозы в адрес стран-членов НАТО направлены для сдерживания Запада. Зато заявления российских чиновников и дипломатов о мнимых угрозах со стороны НАТО, направленные на создание информационных условий для оправдания и поддержки предполагаемой долгосрочной геополитической конфронтации с Западом", - говорится в отчете Института изучения войны.