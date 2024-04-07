Россия угрожает НАТО для сдерживания Запада и готовится к длительной конфронтации, - ISW

Власти Российской Федерации регулярно запугивают Финляндию "последствиями" из-за вступления страны в НАТО. Таким образом Кремль пытается сдерживать расширение влияния Альянса на другие страны и готовит информационную почву для длительной конфронтации со странами Запада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете аналитики Института ссылаются на угрозы МИД РФ в адрес Финляндии, суть которых заключается в том, что после вступления в НАТО, якобы страна "потеряла свою независимость в принятии внешнеполитических решений". В ведомстве напомнили, что это нарратив, который Кремль регулярно использовал для лживого утверждения о том, что НАТО контролирует Украину и использует страну в качестве угрозы России.
В ISW перечислили месседжи из интервью росСМИ посла России в Финляндии Павла Кузнецова, который 6 апреля заявил, что скандинавская страна находится на "деструктивном курсе" в отношениях с Россией, а также что вступление страны в Альянс превращает Балтийский регион в "зону потенциальной эскалации".
"Кузнецов угрожал Финляндии и альянсу НАТО в целом. Он утверждает, что Россия будет вынуждена ответить на наращивание военной силы и оружия НАТО, либо на размещение ядерного оружия в Финляндии, и что ответ России будет адекватным, но не обязательно симметричным", - говорится в отчете.
Кроме того, российский посол в интервью утверждал, что вступив в НАТО, страна присоединилась к "партии войны до победы над Россией", и обвинил финскую "русофобию" в том, что она привела к полному разрыву российско-финских отношений.
Дипломат также намекнул, что у Финляндии нет другого выбора, кроме как улучшить свои отношения с Россией, поскольку "от географии не убежишь". В то же время, он односторонне обвинил Хельсинки в плохом состоянии российско-финских отношений, несмотря на искусственный миграционный кризис, который Россия создала на российско-финской границе осенью 2023 года, и неоднократные российские угрозы в адрес Финляндии и более широкого альянса НАТО.
"ISW продолжает считать, что российские угрозы в адрес стран-членов НАТО направлены для сдерживания Запада. Зато заявления российских чиновников и дипломатов о мнимых угрозах со стороны НАТО, направленные на создание информационных условий для оправдания и поддержки предполагаемой долгосрочной геополитической конфронтации с Западом", - говорится в отчете Института изучения войны.
4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса (НАТО). Флаг страны подняли возле штаб-квартиры Организации, она стала 31-м членом блока.
Граница России с НАТО увеличилась на 1340 км. В Кремле угрожали Финляндии "ответом" в случае вступления в Альянс и заявляли, что это якобы "не принесет безопасность в Европу".
В конце марта этого года, министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что Финляндия не исключает возможности отправки западных войск в Украину в будущем, но сейчас в этом нет необходимости.
Добавим, что в последнее время в Финляндии участились сбои в работе GPS у самолетов. Это связано с активным использованием Россией систем радиоэлектронной борьбы в Балтийском регионе.
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