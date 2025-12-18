Росія погрожує ЄС через заморожені активи на тлі саміту щодо фінансування України

Центробанк зокрема заявив, що нібито "стягуватиме збитки" з європейських банків. Використовувати для цього росіяни планують російський же арбітражний суд. При цьому у "збитки" російський Центробанк, за його заявою, враховуватиме так зване "неправомірне блокування та використання його активів".

При цьому в "збитки" зарахували не тільки активи, але й так звану "втрачену вигоду". Примітно, що зі своїми погрозами росіяни викотилися в день, коли в Брюсселі проходить саміт щодо фінансування України.

Втім, у Москві не приховують, що їхні погрози спрямовані на зрив використання активів для допомоги Україні - безпосередньо Центробанк зізнався, що свої сміховинні погрози він озвучує "у зв'язку зі спробами влади Європейського союзу" здійснити так зване "незаконне вилучення та використання активів, розміщених у фінансових інститутах ЄС".