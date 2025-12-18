Россия угрожает ЕС из-за замороженных активов на фоне саммита по финансированию Украины

Центробанк в частности заявил, что якобы будет "взимать убытки" с европейских банков. Использовать для этого россияне планируют российский же арбитражный суд. При этом в "убытки" российский Центробанк, по его заявлению, будет учитывать так называемое "неправомерное блокирование и использование его активов".

При этом в "убытки" зачислили не только активы, но и так называемую "упущенную выгоду". Примечательно, что со своими угрозами россияне выкатились в день, когда в Брюсселе проходит саммит по финансированию Украины.

Впрочем, в Москве не скрывают, что их угрозы направлены на срыв использования активов для помощи Украине - непосредственно Центробанк признался, что свои смехотворные угрозы он озвучивает "в связи с попытками властей Европейского союза" осуществить так называемое "незаконное изъятие и использование активов, размещенных в финансовых институтах ЕС".