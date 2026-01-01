Росія починає відкрито готувати дітей до війни, - розвідка

Росія вже не маскує військову підготовку дітей під соціальні та освітні ініціативи. Їх навчають керувати безпілотниками і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.
За даними розвідки, управління безпілотниками планують включити в нормативи всеросійського комплексу ГТО ("готовий до праці та оборони") - цю програму позиціонують як систему фізичного виховання дітей.
Також у Росії заявили про підготовку нової системи оцінки фізичного стану дітей, у якій один із ключових елементів пов'язаний з їхньою майбутньою готовністю до військової служби. Фактично показники фізичного розвитку починають співвідноситися з придатністю до армії, що розмиває межу між оздоровленням і військовою мобілізацією.
Одночасно влада оголосила про намір посилити державний контроль над військово-спортивною підготовкою неповнолітніх, прирівнявши таку діяльність до освітньої.
На регіональному рівні ці процеси набувають показового характеру. Елементи мілітаризації інтегруються навіть у святкові заходи: дітей катають на бойовій техніці, допускають до стрільби з вогнепальної зброї, а новорічні персонажі приїжджають до дітей на танках.
Військова символіка стає частиною дитячого простору та повсякденного середовища.
Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації повідомляв, що Росія залучає лояльних іноземних журналістів до поширення пропаганди, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України.
Зокрема, у Донецькому театрі ляльок пройшов захід, поданий як дитяче благодійне свято за участю іноземців, однак, він носив виражений антизахідний і пропагандистський характер.
Одним з учасників став фінський журналіст Кості Хейсканен, відомий співпрацею з російською пропагандою, який звертався до дітей із заявами про "зомбовані уряди ЄС" і "брехню Заходу".