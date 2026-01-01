Росія починає відкрито готувати дітей до війни, - розвідка

За даними розвідки, управління безпілотниками планують включити в нормативи всеросійського комплексу ГТО ("готовий до праці та оборони") - цю програму позиціонують як систему фізичного виховання дітей.

Також у Росії заявили про підготовку нової системи оцінки фізичного стану дітей, у якій один із ключових елементів пов'язаний з їхньою майбутньою готовністю до військової служби. Фактично показники фізичного розвитку починають співвідноситися з придатністю до армії, що розмиває межу між оздоровленням і військовою мобілізацією.

Одночасно влада оголосила про намір посилити державний контроль над військово-спортивною підготовкою неповнолітніх, прирівнявши таку діяльність до освітньої.

На регіональному рівні ці процеси набувають показового характеру. Елементи мілітаризації інтегруються навіть у святкові заходи: дітей катають на бойовій техніці, допускають до стрільби з вогнепальної зброї, а новорічні персонажі приїжджають до дітей на танках.

Військова символіка стає частиною дитячого простору та повсякденного середовища.