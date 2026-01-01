RU

Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия начинает открыто готовить детей к войне, - разведка

Иллюстративное фото: в России детей готовят к войне (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия уже не маскирует военную подготовку детей под социальные и образовательные инициативы. Их обучают управлять беспилотниками и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

По данным разведки, управление беспилотниками планируют включить в нормативы всероссийского комплекса ГТО ("готов к труду и обороне") - эту программу позиционируют как систему физического воспитания детей. 

Также в России заявили о подготовке новой системы оценки физического состояния детей, в которой один из ключевых элементов связан с их будущей готовностью к военной службе. Фактически показатели физического развития начинают соотноситься с пригодностью к армии, что размывает границу между оздоровлением и военной мобилизацией.

Одновременно власти объявили о намерении усилить государственный контроль над военно-спортивной подготовкой несовершеннолетних, приравняв такую деятельность к образовательной. 

На региональном уровне эти процессы приобретают показательный характер. Элементы милитаризации интегрируются даже в праздничные мероприятия: детей катают на боевой технике, допускают к стрельбе из огнестрельного оружия, а новогодние персонажи приезжают к детям на танках.

Военная символика становится частью детского пространства и повседневной среды.

Пропаганда среди детей

Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации сообщал, что Россия привлекает лояльных иностранных журналистов к распространению пропаганды, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, в Донецком театре кукол прошло мероприятие, поданное как детский благотворительный праздник с участием иностранцев, однако, оно носило выраженный антизападный и пропагандистский характер.

Одним из участников стал финский журналист Кости Хейсканен, известный сотрудничеством с российской пропагандой, который обращался к детям с заявлениями о "зомбированных правительствах ЕС" и "лжи Запада".

Российская ФедерацияВойна в УкраинеДети