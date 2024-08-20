Росія з початку війни випустила по Україні понад 9 600 ракет: скільки вдалося збити

За словами Сирського, всього росіяни випустили по Україні 9 627 ракет, з яких 2 429 збили українські захисники. Ворог застосовував таке озброєння:

111 "Кинджалів" (28 збито);

894 "Калібра" (443 збито);

1846 Х-555/101 (1441 збито);

211 "Оніксів" (12 збито);

202 "Іскандер-К" (76 збито);

15 Х-35 (одна збита);

57 інших ракет (0 збито);

362 Х-22/32 (дві збиті);

1300 "Іскандер-М"/KN-23 (56 збито);

шість "Цирконів" (дві збиті);

68 "Точка-У" (шість збито);

1547 Х-25/29/31/35/58/59/60 (343 збито);

3008 С-300/400 (19 збито);

Цілями ракет 5197 цивільних об'єкта та 1998 військових.

Також, за словами генерала, росіяни з початку повномасштабної війни застосували проти України 13 997 ударних дронів, з яких 9 272 збили. Країну атакували:

13315 "Шахедів" (8836 збито);

682 інших дронів (430 збито).

Дрони атакували 1022 цивільних об'єкти та 3697 військових.