Росія з початку війни випустила по Україні понад 9 600 ракет: скільки вдалося збити

Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення застосували понад 9 600 ракет проти України. Майже 2 500 одиниць збили українські захисники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на Конгресі місцевих та регіональних влад, яку транслювали в ефірі телемарафону.
За словами Сирського, всього росіяни випустили по Україні 9 627 ракет, з яких 2 429 збили українські захисники. Ворог застосовував таке озброєння:
Цілями ракет 5197 цивільних об'єкта та 1998 військових.
Також, за словами генерала, росіяни з початку повномасштабної війни застосували проти України 13 997 ударних дронів, з яких 9 272 збили. Країну атакували:
Дрони атакували 1022 цивільних об'єкти та 3697 військових.
Нагадаємо, російські окупанти активно застосовують свої ракети та дрони для ударів по Україні. Найчастіше їхніми цілями стають об'єкти цивільної інфраструктури.
Зокрема, сьогодні, 20 серпня, російські терористи вдарили по дитячому кафе у Малокатеринівці. Згідно з останніми даними, четверо дітей отримали поранення.
Також окупанти сьогодні атакували промисловий об'єкт у Тернополі. Там почалася сильна пожежа. Більш детально про удар росіян - у матеріалі РБК-Україна.
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