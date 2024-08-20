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Россия с начала войны выпустила по Украине более 9 600 ракет: сколько удалось сбить

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения применили более 9 600 ракет против Украины. Почти 2 500 единиц сбили украинские защитники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на Конгрессе местных и региональных властей, которое транслировали в эфире телемарафона.

По словам Сырского, всего россияне выпустили по Украине 9 627 ракет, из которых 2 429 сбили украинские защитники. Враг применял следующее вооружение:

  • 111 "Кинжалов" (28 сбито);
  • 894 "Калибра" (443 сбито);
  • 1 846 Х-555/101 (1441 сбито);
  • 211 "Ониксов" (12 сбито);
  • 202 "Искандер-К" (76 сбито);
  • 15 Х-35 (одна сбита);
  • 57 других ракет (0 сбито); 
  • 362 Х-22/32 (две сбиты);
  • 1300 "Искандер-М"/KN-23 (56 сбито);
  • шесть "Цирконов" (две сбиты);
  • 68 "Точка-У" (шесть сбито);
  • 1547 Х-25/29/31/35/58/59/60 (343 сбито);
  • 3 008 С-300/400 (19 сбито).

Целями ракет 5197 гражданских объекта и 1998 военных. 

Также, по словам генерала, россияне с начала полномасштабной войны применили против Украины 13 997 ударных дронов, из которых 9 272 сбили. Страну атаковали:

  • 13 315 "Шахедов" (8 836 сбито);
  • 682 других дрона (430 сбито). 

Дроны атаковали 1022 гражданских объекта и 3697 военных. 

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты активно применяют свои ракеты и дроны для ударов по Украине. Чаще всего их целями становятся объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, сегодня, 20 августа, российские террористы ударили по детскому кафе в Малокатериновке. Согласно последним данным, четверо детей получили ранения.

Также оккупанты сегодня атаковали промышленный объект в Тернополе. Там начался сильный пожар. Более детально об ударе россиян - в материале РБК-Украина.

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