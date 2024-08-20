Россия с начала войны выпустила по Украине более 9 600 ракет: сколько удалось сбить

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения применили более 9 600 ракет против Украины. Почти 2 500 единиц сбили украинские защитники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на Конгрессе местных и региональных властей, которое транслировали в эфире телемарафона.

Также, по словам генерала, россияне с начала полномасштабной войны применили против Украины 13 997 ударных дронов, из которых 9 272 сбили. Страну атаковали:

По словам Сырского, всего россияне выпустили по Украине 9 627 ракет, из которых 2 429 сбили украинские защитники. Враг применял следующее вооружение:

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты активно применяют свои ракеты и дроны для ударов по Украине. Чаще всего их целями становятся объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, сегодня, 20 августа, российские террористы ударили по детскому кафе в Малокатериновке. Согласно последним данным, четверо детей получили ранения.

Также оккупанты сегодня атаковали промышленный объект в Тернополе. Там начался сильный пожар. Более детально об ударе россиян - в материале РБК-Украина.

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