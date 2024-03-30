Росія почала зміцнювати кордони після рейдів добровольців: подробиці від ГУР

За даними ГУР, заходи зі зміцнення ділянок російського кордону у Бєлгородській, Курській, Брянській областях держава-агресор активізувала після рейдів "Сибірського батальйону", "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії".

Особовий склад угруповань військ РФ "Курськ", "Брянськ" та "Бєлгород" тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами, вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури.

Вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів окупанти проводять, зокрема, в окупованому Маріуполі та інших окупованих містах України.

Також противник зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення у Бєлгородській, Курській, Брянській областях та намагається збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та ППО.

Зокрема, до Курської області планують перемістити підрозділи 5 зенітно-ракетної бригади ворога, яка нині перебуває на окупованій території Луганської області.

До того ж інженерні підрозділи росіян збільшують географію мінно-вибухових загороджень у прикордонних областях.

Реакція місцевих росіян

ГУР повідомляє, що серед місцевого населення вказаних областей зростає рівень невдоволення діями муніципальних чиновників, влади в Кремлі та російських пропагандистів, які рекомендують мешканцям прикордоння "терпіти" та поринути у скорботу за вбитими під час теракту у Підмосков'ї росіянами.