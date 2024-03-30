UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія почала зміцнювати кордони після рейдів добровольців: подробиці від ГУР

Фото: Росія почала зміцнювати кордони (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія почала зміцнювати кордони після рейдів добровольців. Зокрема окупанти почали тренувати новобранців та готувати укріплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

За даними ГУР, заходи зі зміцнення ділянок російського кордону у Бєлгородській, Курській, Брянській областях держава-агресор активізувала після рейдів "Сибірського батальйону", "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії".

Особовий склад угруповань військ РФ "Курськ", "Брянськ" та "Бєлгород" тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами, вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури.

Вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів окупанти проводять, зокрема, в окупованому Маріуполі та інших окупованих містах України.

Також противник зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення у Бєлгородській, Курській, Брянській областях та намагається збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та ППО.

Зокрема, до Курської області планують перемістити підрозділи 5 зенітно-ракетної бригади ворога, яка нині перебуває на окупованій території Луганської області.

До того ж інженерні підрозділи росіян збільшують географію мінно-вибухових загороджень у прикордонних областях.

Реакція місцевих росіян

ГУР повідомляє, що серед місцевого населення вказаних областей зростає рівень невдоволення діями муніципальних чиновників, влади в Кремлі та російських пропагандистів, які рекомендують мешканцям прикордоння "терпіти" та поринути у скорботу за вбитими під час теракту у Підмосков'ї росіянами.

Рейд російських добровольців

"Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон із Росією 12 березня та взяли під контроль кілька населених пунктів, зокрема, у Бєлгородській та Курській областях.

Нещодавно "Сибірський батальйон" повідомив, що увійшов до селища Горьковський у Бєлгородській області. Бійці захопили будівлю місцевої адміністрації. Пізніше добровольці заявили, що повністю контролюють селище.

Крім того, російські добровольці анонсували удари по Бєлгороду та Курську. Вони зазначили, що будуть бити по військових позиціях РФ, тому громадянських закликали евакуюватися.

Нещодавно добровольці повідомили, що їхня кінцева мета операцій полягає у ліквідації путінського режиму у РФ. Первинне завдання - це допомога українським військам.

Теракт під Москвою

Нагадаємо, 22 березня невідомі зі зброєю увірвалися до торгового центру "Крокус Сіті хол", що під Москвою. Терористи розстрілювали росіян та підпалилювали виходи з метою блокування.

Згодом у Байдена назвали кремлівською пропагандою спроби РФ пов'язати Україну і теракт під Москвою. Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що "не було жодного зв'язку з Україною".

Крім того, Москва намагається прив'язати Захід до організації низки "терактів" проти РФ. На думку Інституту вивчення війни, основна мета Кремля - посилити внутрішню підтримку війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУРВійна Росії проти УкраїниОкупанти