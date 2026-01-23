Росія почала запускати по Україні "ракети-зомбі": що про них відомо

Західні аналітики звернули увагу на незвичайне озброєння, використане РФ під час масованого обстрілу України.

Йдеться про навчальні ракети РМ-48У, які в низці публікацій отримали неофіційну назву "ракети-зомбі".

Що відомо про ракети РМ-48У

Як пише видання, РМ-48У спочатку створювалися як навчальні цілі для тренувань розрахунків систем ППО С-300 і С-400.

Ці ракети є переробленими варіантами боєприпасів 5В55 або 48Н6, термін експлуатації яких закінчився. Саме це стало причиною появи неофіційної назви "ракети-зомбі".

Можливі характеристики та призначення

За даними Telegraph, такі ракети здатні нести навантаження вагою від 133 до 180 кілограмів.

При цьому їхня конструкція не призначена для точних ударів по наземних об'єктах, оскільки їх розробляли для імітації повітряних цілей, а не для бойового застосування.

"Поки незрозуміло, чи несла ракета, яка пробила українську протиповітряну оборону, бойову частину, чи її використали як приманку", - йдеться в матеріалі.

Тактика виснаження ППО

Журналісти припускають, що основним завданням застосування РМ-48У є перевантаження української системи ППО. Використання таких цілей змушує витрачати дорогі засоби перехоплення, що, за оцінкою видання, може дати змогу Росії наростити інтенсивність подальших ударів по українських містах.