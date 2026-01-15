ua en ru
Ракета Ruta Block 2: росіянин-утікач розробляє ударну зброю для бою з РФ

Нідерланди, Четвер 15 січня 2026 02:40
Ракета Ruta Block 2: росіянин-утікач розробляє ударну зброю для бою з РФ Фото: ракети (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Компанія Destinus представила нову крилату ракету Ruta Block 2, яка за всіма характеристиками значно перевершує попередню версію і може використовуватися в бойових умовах проти російських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DEFENSE EXPRESS.

Нова версія крилатої ракети

Destinus продемонструвала крилату ракету Ruta Block 2, що кардинально відрізняється від першої версії, яка раніше більше підходила під визначення "ракето-дрон".

Нова ракета оснащена потужною бойовою частиною, дальністю понад 450 км і багатофункціональною системою наведення з використанням штучного інтелекту, здатною прорвати ешелоновану систему ППО навіть в умовах активних перешкод.

Технічні характеристики та інновації

Ruta Block 2 отримала покращений корпус для зниження помітності та складне крило, що дає змогу запускати ракету як із транспортно-пускового контейнера, так і з під крила літака.

Бойова частина перевищує 250 кг, а носова частина оснащена тепловізійною головкою самонаведення, що забезпечує високу точність на фінальній ділянці траєкторії.

Ці рішення роблять розробку принципово новою, а не модернізацією попередньої моделі.

Призначення і бойовий потенціал

За словами представників Destinus, нову версію ракети створювали з можливістю масштабованого виробництва і потенційного застосування проти російських військ.

Водночас компанія, заснована Михайлом Кокоричем, який залишив путінську Росію, позиціонує розробку як безпечний і ефективний спосіб захисту від загроз з боку РФ.

Ruta Block 2 демонструє значний технологічний стрибок: збільшення маси бойової частини, поліпшені аеродинамічні характеристики та інтеграція ШІ-наведення роблять її однією з найсучасніших крилатих ракет на ринку і потенційним інструментом для ударів по російських позиціях.

Нагадуємо, що на початку 2026 року російські окупаційні сили вперше використали новий ударний безпілотник "Герань-5" під час комбінованих повітряних атак на територію України, що відзначається як значне посилення можливостей противника.

Зазначимо, що Генеральний штаб України опублікував дані про десятки зразків іноземного технологічного обладнання, які російські підприємства застосовують для виготовлення ракет, демонструючи ступінь залежності оборонної промисловості РФ від зовнішніх поставок.

