Росія почала використовувати найдосвідченіших бійців "Вагнера", - Череватий про бої в Бахмуті

"Характерною особливістю є те, що противник кинув в атаку найбільш підготовлені підрозділи "Вагнера". Ці підрозділи очолюють військовослужбовці, які мають бойовий досвід у Сирії, Лівії та інших гарячих точках", - заявив Череватий.

Як відзначив речник Східного угруповання війську ЗСУ, ворог здійснив 209 обстрілів зі ствольної артилерії, РСЗВ. Також відбулось 57 бойових зіткнень й 1 авіаудар з боку противника. Лише в районі населеного пункту відбулось 85 обстрілів з усіх видів артилерії, а біля міста - 25 бойових зіткнень.

"Ми завдаємо величезних втрат. І ось цією героїчною боротьбою захисники Бахмутського фронту знекровлюють ворога, послаблюють його, готують плацдарм для резервів, які потім зайдуть і викинуть ворога з нашої території", - додав Череватий.

Череватий зауважив, що ЗСУ не дають ворогу прорвати оборону й швидко вийти в тил, щоб оточити наших героїв.