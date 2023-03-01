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Россия начала использовать самых опытных бойцов "Вагнера", - Череватый о боях в Бахмуте

Фото: Россия начала использовать опытнейших бойцов "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия привлекла к боям в Бахмуте опытнейших бойцов "Вагнера". В то же время, из-за огромных потерь враг ставит под угрозу свою способность вести бои за пределами города.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий CNN.

"Характерной особенностью является то, что противник бросил в атаку наиболее подготовленные подразделения "Вагнера". Эти подразделения возглавляют военнослужащие, имеющие боевой опыт в Сирии, Ливии и других горячих точках", - заявил Череватый.

Как отметил представитель Восточной группировки войска ВСУ, враг совершил 209 обстрелов из ствольной артиллерии, РСЗО. Также произошло 57 боевых столкновений и 1 авиаудар со стороны противника. Только в районе населенного пункта произошло 85 обстрелов со всех видов артиллерии, а возле города - 25 боевых столкновений.

"Мы наносим огромные потери. И вот этой героической борьбой защитники Бахмутского фронта обескровливают врага, ослабляют его, готовят плацдарм для резервов, которые потом зайдут и выбросят врага с нашей территории", - добавил Череватый.

Череватый отметил, что ВСУ не дают врагу прорвать оборону и быстро выйти в тыл, чтобы окружить наших героев.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Череватого, командование не принимало решения о выходе ВСУ из Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои.

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