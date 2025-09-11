Росія почала робити з "Шахедів" FPV-дрони: що відомо про нову тактику

Аналіз уламків збитих "Шахедів" показує, що ворог дедалі частіше застосовує обладнання з mesh-модемами та курсовими камерами. Це відкриває можливість зробити безпілотники більш керованими та перетворити їх на FPV-дрони.

Спершу подібні модеми виявляли лише на пінопластових "Герберах". Проте з липня вони почали з’являтися і на "Шахедах", про що повідомляв фахівець Сергій "Флеш".

Серійна модернізація "Шахедів"

Вже у серпні кількість таких випадків почала стрімко зростати, а на початку вересня стало зрозуміло: йдеться про серійне рішення. Росія постійно оснащує далекобійні дрони "Герань-2" модемами та камерами.

Детально дослідити уламки зазвичай складно - більшість "Шахедів" розбиваються або згоряють.

Однак на одному зі збитих апаратів знайшли повний комплект обладнання.

Фото: так виглядає обладнання на модернізованому дроні (Defense Express)

Китайський модем і проста камера

На "Герані-2" встановлений той самий mesh-модем, що й на "Гербері". Це китайський Mesh Network XK-F358 від Xingkai Tech, який у промисловому виконанні позначається як HX-50.

Камеру жорстко закріпили у носовій частині. Вона забезпечує лише фронтальний огляд і є типовою для систем охоронного відеоспостереження. Хоча якість невисока, цього достатньо для контролю польоту та можливого донаведення на ціль.

Фахівці ще у липні звернули увагу, що ключова проблема полягає у передачі даних. Є припущення, що ворог може мати наземні ретранслятори, встановлені агентурною мережею.

Інший варіант - створення в повітрі довгого "mesh-ланцюжка" з дронів. Теоретично це можливо, але на практиці реалізувати подібне вкрай складно.