Росія почала інформаційну спецоперацію проти України на хвилі протестів, - СЗРУ

Зазначається, що усі російські спецслужби відразу залучили своїх закордонних агентів "на зарплаті". Пропаганда Кремля подає зміни в антикорупційному законодавстві, як "антиамериканський переворот" та "заходи мінімізації впливу Заходу всередині політичної системи України".

Водночас пропагандисти поширюють наративи про "глибоку кризу" українського суспільства. Для надання авторитетності цим заявам росіяни виривають із контексту та викривлено інтерпретують коментарі західних дипломатів, політиків та журналістів.

"Це подається як свідчення розчарування країн Заходу проведенням українських реформ, загроза можливого запровадження санкцій і втрати Україною безвізу. Для посилення ефекту маніпулятивно спотворюється відеоконтент із протестних заходів", - сказано у повідомленні.

Керівник СЗР України Олег Іващенко застеріг українців від підігрування російській пропаганді та підкреслив, що Україна зараз повинна бути єдиної, оскільки рівень загрози від росіян тільки зростає.

"Маємо памʼятати, що головне джерело небезпеки - це Росія, яка, не змігши завоювати нашу державу, прагне посіяти розбрат і підірвати Україну зсередини. Агресор використовував і використовуватиме найменший привід для руйнування нашої єдності та дискредитації України, насамперед на міжнародній арені", - зазначив він.

В СЗР додали, що активізацію маніпулятивних і дезінформаційних ресурсів російського режиму відзначають не тільки в Україні. Європейські розвідки також попередили про велику активність російської пропаганди в інформаційному просторі західних країн.