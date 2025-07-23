Россия начала информационную спецоперацию против Украины на волне протестов, - СВРУ

Отмечается, что все российские спецслужбы сразу привлекли своих иностранных агентов "на зарплате". Пропаганда Кремля подает изменения в антикоррупционном законодательстве, как "антиамериканский переворот" и "меры минимизации влияния Запада внутри политической системы Украины".

В то же время пропагандисты распространяют нарративы о "глубоком кризисе" украинского общества. Для придания авторитетности этим заявлениям россияне вырывают из контекста и искаженно интерпретируют комментарии западных дипломатов, политиков и журналистов.

"Это подается как свидетельство разочарования стран Запада проведением украинских реформ, угроза возможного введения санкций и потери Украиной безвиза. Для усиления эффекта манипулятивно искажается видеоконтент с протестных мероприятий", - сказано в сообщении.

Руководитель СВР Украины Олег Иващенко предостерег украинцев от подыгрывания российской пропаганде и подчеркнул, что Украина сейчас должна быть единой, поскольку уровень угрозы от россиян только растет.

"Мы должны помнить, что главный источник опасности - это Россия, которая, не сумев завоевать наше государство, стремится посеять раздор и подорвать Украину изнутри. Агрессор использовал и будет использовать малейший повод для разрушения нашего единства и дискредитации Украины, прежде всего на международной арене", - отметил он.

В СВР добавили, что активизацию манипулятивных и дезинформационных ресурсов российского режима отмечают не только в Украине. Европейские разведки также предупредили о большой активности российской пропаганды в информационном пространстве западных стран.