Россия начала информационную спецоперацию против Украины на волне протестов, - СВРУ

Российский режим начал масштабную информационную операцию против Украины, использовав тему "антикоррупционных протестов". К освещению этих "протестов" привлечены федеральные российские СМИ, а также подконтрольные Кремлю медиа, блогеры и инфлюенсеры в странах Запада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины(СВРУ).
Отмечается, что все российские спецслужбы сразу привлекли своих иностранных агентов "на зарплате". Пропаганда Кремля подает изменения в антикоррупционном законодательстве, как "антиамериканский переворот" и "меры минимизации влияния Запада внутри политической системы Украины".
В то же время пропагандисты распространяют нарративы о "глубоком кризисе" украинского общества. Для придания авторитетности этим заявлениям россияне вырывают из контекста и искаженно интерпретируют комментарии западных дипломатов, политиков и журналистов.
"Это подается как свидетельство разочарования стран Запада проведением украинских реформ, угроза возможного введения санкций и потери Украиной безвиза. Для усиления эффекта манипулятивно искажается видеоконтент с протестных мероприятий", - сказано в сообщении.
Руководитель СВР Украины Олег Иващенко предостерег украинцев от подыгрывания российской пропаганде и подчеркнул, что Украина сейчас должна быть единой, поскольку уровень угрозы от россиян только растет.
"Мы должны помнить, что главный источник опасности - это Россия, которая, не сумев завоевать наше государство, стремится посеять раздор и подорвать Украину изнутри. Агрессор использовал и будет использовать малейший повод для разрушения нашего единства и дискредитации Украины, прежде всего на международной арене", - отметил он.
В СВР добавили, что активизацию манипулятивных и дезинформационных ресурсов российского режима отмечают не только в Украине. Европейские разведки также предупредили о большой активности российской пропаганды в информационном пространстве западных стран.
Отметим, что в Главном управлении разведки (ГУР МО) подтвердили: российские спецслужбы и пропагандисты изучают ситуацию вокруг протестов в Украине против резонансного закона об урезании полномочий НАБУ и САП. Враг может прибегнуть к провокациям.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что РФ уже искажает содержание митингов. А российская пропаганда вообще использует "фотошоп" и подделывает фото с митингов, пытаясь сделать вид, что протесты идут именно против президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла закон, который существенно урезает полномочия НАБУ и САП. При этом полномочия генпрокурора расширили. На этом фоне украинцы в ряде городов вышли на протесты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.